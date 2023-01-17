2023/01/17 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي إستثمار البطولة لجمع الأشقاء تحضيرات فنية لحفل الختام والجماهير تتوق لتتويج العراق بخليجي 25 غداً بغداد – قصي منذر باشرت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 في محافظة البصرة ،تحضيراتها الفنية لحفل الختام عشية مباراة العراق وعمان التي تنطلق غداً الخميس ،وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمساندة اسود الرافدين في لقائهم […]

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