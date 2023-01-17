2023/01/17 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفاح: المنتخب لم يظهر بمستواه المعروف وصافرة أوربية تضبط النهائي بغداد- ساري تحسين اعترف النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، أن المنتخب الوطني لم يظهر بمستواه المعروف رغم تجاوز قطر في نصف نهائي كأس الخليج.وقال محمود ان (الفوز مهم وتحقق أمام منتخب قوي، والأهم أن نكمل المشوار نحو نيل لقب خليجي […]

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