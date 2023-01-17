2023/01/17 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول عوائل ضحايا مشجّعي المنتخب الوطني براتب الحماية الإجتماعية بغداد – ابتهال العربي وجّه وزير العمل والشؤون الإجتماعية احمد الأسدي، بشمول عوائل ضحايا مشجعي المنتخب الوطني بحادث السير في ذي قار بشبكة الحماية الإجتماعية فوراً.وقال الأسدي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (نعزي عوائل ضحايا حادث السير من مشجعي منتخبنا الوطني)، موعزاً الى الباحثين […]

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