الشمري يوجه بالانتشار في الأزقة لمنع إطلاق النار خلال نهائي خليجي 25

2023/01/17 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

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مؤكداً على الاحتفال بطريقة حضارية تليق بالعراق وشعبه..



وزير الداخلية يترأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات إقامة نهائي خليجي 25

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ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري اجتماعاً موسعاً، في مركز العمليات بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزارة الداخلية وقائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين في بغداد وقادة شرطة المحافظات كافة عبر الدائرة التلفزيونية، لمناقشة توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاستعدادات لإقامة نهائي بطولة خليجي 25 من جميع النواحي، إذ جرى الاتفاق على أن يكون الاحتفال في المتنزهات وساحة التحرير وملعب الصناعة والزوراء في العاصمة بغداد، والأماكن التي سيتم تخصيصها في باقي مدن البلاد.

كما وجه سيادته بالاستنفار الكامل لجميع القطعات الأمنية داخل المدن وتواجد جميع مفارز المرور في الشوارع لفك الازدحامات وفتح السير وتواجد دوريات النجدة بالكامل وانتشار عناصر الاستخبارات والأمن الوطني في الأزقة كافة، لمنع إطلاق العيارات النارية، مشدداً على عدم السماح بهذا الأمر مطلقاً، كونه ظاهرة غير حضارية، موجهاً تحذيراً شديداً للمخالفين بأن القوات الأمنية لديها أوامر واضحة بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والقيام بهذا العمل غير القانوني.

وأمر السيد الوزير بأن تقوم دوريات النجدة باستخدام مكبرات الصوت لتوعية المواطنين بالتعاون مع المختارين والإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية، مشدداً على أن يكون الاحتفال بطريقة حضارية في مساندة منتخبنا الوطني لأن نجاح تنظيم هذا العرس الكروي الكبير يحسب للعراق وشعبه.

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