الداخلية تتجه لاستبدال السيطرات الثابتة بـ

2023/01/17 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، التوجه لرفع جميع السيطرات في العاصمة بغداد وتطبيق خطة بديلة بعنوان (الأمن المناطقي) لحفظ أمنها.

وقال قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء مظهر كاظم سلمان في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إنه "تنفيذا للخطة التي وضعها القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتخفيف الزخم المروري تم رفع 15 سيطرة في الرصافة و12 في الكرخ وما رفع تم بمناطق مزدحمة كالجادرية وبغداد الجديدة وزيونة ورفع السيطرات مستمر إلى حين إتمامه بجميع المناطق".

وأضاف، أن "رفع السيطرات سيتم تباعاً وحسب الظروف الأمنية وهنالك خطة معدة من قيادة عمليات بغداد لتحقيق هذا الهدف تتضمن رفع جميع السيطرات وفتح جميع الطرق المغلقة وفتح الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء بالكامل".

وتابع أن "السيطرات مصنفة لدينا لـ (3 ) فئات (أ.ب.ج) الأولى هي الرئيسية بمداخل بغداد والباء هي التي رفعت مؤخراً وتم تحويل مواقعها إلى سيطرات (ج) اي مرابطات مؤقتة" لافتاً إلى أن "هنالك خطة بديلة عن السيطرات بعنوان (الأمن المناطقي) ستطبقها وزارة الداخلية ببغداد والمحافظات ستتضمن تعزيز الجهد الاستخباري ونشر كاميرات المراقبة في جميع المناطق ونصب سيطرات مفاجئة ومرابطات وتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة وعمليات أمنية استباقية".

وأكد أنه "بتطبيق هذه الخطة ونجاحها لن يكون هنالك حاجة للسيطرات الثابتة وإغلاق الطرق".

وحول إجراءات الداخلية لتأمين احتفالات العراقيين في حال فوز المنتخب الوطني بخليجي 25 يوم الخميس المقبل كشف سلمان أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد اليوم اجتماعاً لوضع خطة تأمين المناسبة وأمر بتأمين مناطق الاحتفال ونشر العناصر الأمنية والاستخباراتية ومفارز الشرطة المحلية والنجدة وهنالك أوامرمشددة بمنع استخدام الإطلاقات النارية من قبل المواطنين للاحتفال في حال فوز المنتخب إن شاء الله".

ودعا سلمان المواطنين إلى "الالتزام وتجنب الإطلاقات النارية"، مؤكداً "وفاة طفل وإصابة عدة أشخاص بينهم عناصر أمنية في الاحتفال الأخير بفوز المنتخب الوطني على نظيره القطري بنصف نهائي خليجي 25".

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