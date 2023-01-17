ثلاث دول تطلق برنامجًا لمكافحة تهريب الأموال من العراق

2023/01/17 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت شبكة انتلجنس اون لاين، المعنية بالشؤون الاستخباراتية اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ السلطات الألمانية قرارا باطلاق "تعاون ثلاثي" مع العراق عبر شركات ومؤسسات خاصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال المهربة من داخل البلاد.

وبينت الشبكة بحسب تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، إن "وكالة التنمية الألمانية باشرت باطلاق برنامج للتعاون بينها والامارات وبريطانيا، لمكافحة تهريب وغسيل الأموال العراقية من داخل البلاد إلى أراضي وقطاعات المصارف الخاصة بتلك البلدان من خلال التعاون مع السلطات العراقية".

البرنامج وبحسب المعلومات التي كشفت عنها الشبكة، "تضمن اختيار شركة ادم سمث انترناشونال البريطانية، وانتلسيس الإماراتية، للاشراف على عمليات رصد ومكافحة غسيل الأموال وتهريبها من العراق عبر جهات متنفذة، وبالتعاون مع السلطات في بغداد ضمن حملة متفق عليها بين البلدان الأربع لمكافحة الفساد".

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