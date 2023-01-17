2023/01/17 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، توجيهاً يخص إقامة نهائي خليجي 25 في محافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص نهائي خليجي 25) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص نهائي خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).