الاستخبارات تعلن ضبط 29 عبوة ناسفة في كركوك

2023/01/17 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن ضبط كدس متفجرات يحتوي على 29 عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

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