البيئة: العراق يتحول تدريجيا نحو الطاقات المتجددة والاقتصاد الاخضر

2023/01/17 | 22:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ذكرت وزارة البيئة، الثلاثاء، ان الحكومة العراقية مضت بالانتقال التدريجي نحو الطاقات المتجددة والاقتصاد الاخضر المستدام .

وقال وزير البيئة نزار ئاميدي خلال اجتماعه مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن "يمضي تدريجيا والتحول الى نموذج التنمية المرنة والشاملة والمتنوعة اقتصاديا وهذا توجه عالمي تؤكد عليه اتفاقية الامم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس ".

من جهته اعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف "تقديم الدعم الكامل لوزارة البيئة لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد"، مؤكدا انه "تم الانتهاء من المرحلة الاولى الخاصة بمشروع تقييم المواقع الملوثة في المناطق المحررة، والتهيئة لتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والعمل على تقديم مشروع مشترك في مجال التغيرات المناخية".

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