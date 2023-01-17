شاهد بالفيديو.. ما سبب الصمت المفاجئ للسيد مقتدى الصدر فيما يجري بـ العراق ؟

2023/01/17 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EH6TZibHWaI

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