2023/01/17 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y8X4WLg0LxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخدمات الصحية تتدهور في كربلاء.. نقص في الكوادر الطبية وارتفاع كبير في العلاجات الرئيسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخدمات الصحية تتدهور في كربلاء.. نقص في الكوادر الطبية وارتفاع كبير في العلاجات الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).