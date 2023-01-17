أشارت لما فعله الأمير هاري بمقاتلي طالبان.. إيران ترد على انتقاد بريطانيا إعدام

2023/01/17 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الأمير هاري بعدم إظهار أي ندم على مقتل 25 بريئا في أفغانستان، كما اتهمت بريطانيا بغض الطرف عن "جريمة الحرب" هذه.

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