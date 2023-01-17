خليجي 25 تنعش السياحة في البصرة.. حركة لم تشهدها المحافظة منذ 20 عاماً

2023/01/17 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية السياحة في محافظة البصرة، أن المحافظة شهدت حركة سياحية خلال خليجي 25، لم تشهدها منذ 20 عاماً.

وكشف مدير السياحة بالبصرة حسين الرباعي في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، أن “الحركة السياحية في المدينة ونسبة إشغال الفنادق الكاملة، لم تشهدهما البصرة منذ 2003، إذ سجلت الفنادق إقبالا قياسيا من الزوار وامتلأت الغرف بالكامل قبل انطلاقة بطولة كأس الخليج”.

واعتبر الرباعي؛ الأمر، “مؤشرا إيجابيا يعكسا عودة الحركة السياحية بقوة في العراق، بفضل إقبال الإخوة في دول الخليج على حضور الحدث الكروي الخليجي، وأيضا القيام بزيارات لبعض المحافظات الأخرى”.

وأضاف بأن “عودة الحركية السياحية بقوة بعد 20 عاما، وانطلاقا من البطولة الخليجية، سيكون له انعكاس إيجابي في استعادة المكانة السياحية التي كانت تعيشها مدينة البصرة، خاصة وأنها تتمتع بالعديد من الخصائص الجغرافية المميزة بوقوعها على شط العرب وقربها من الدول الخليجية عبر منافذ برية، وأيضا للمنتوج السياحي المتنوع، الذي تقدمه لزوارها”.

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