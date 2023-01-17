الداخلية تعلن الاستنفار مع اقتراب نهائي خليجي 25.. تحذير لـ “العابثين بالأمن”

2023/01/17 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، الثلاثاء، حزمة توجيهات للقوات الأمنية قبيل انطلاق نهائي خليجي 25، فيما توعد مطلقي العيارات النارية بالملاحقة والمحاسبة.

وقالت الوزارة في بيان، إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً موسعاً، في مركز العمليات بمقر الوزارة، اليوم، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزارة الداخلية وقائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين في بغداد وقادة شرطة المحافظات كافة عبر الدائرة التلفزيونية، لمناقشة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاستعدادات لإقامة نهائي بطولة خليجي 25 من جميع النواحي، موضحة أنه جرى الاتفاق على أن يكون الاحتفال في المتنزهات وساحة التحرير وملعب الصناعة والزوراء في العاصمة بغداد، والأماكن التي سيتم تخصيصها في باقي مدن البلاد”.

كما وجه الشمري وفق البيان، بـ”الاستنفار الكامل لجميع القطعات الأمنية داخل المدن وتواجد جميع مفارز المرور في الشوارع لفك الازدحامات وفتح السير وتواجد دوريات النجدة بالكامل وانتشار عناصر الاستخبارات والأمن الوطني في الأزقة كافة، لمنع إطلاق العيارات النارية، مشدداً على عدم السماح بهذا الأمر مطلقاً، كونه ظاهرة غير حضارية”، موجهاً تحذيراً “شديداً للمخالفين بأن القوات الأمنية لديها أوامر واضحة بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والقيام بهذا العمل غير القانوني”.

وأمر الوزير، وفق البيان، بأن “تقوم دوريات النجدة باستخدام مكبرات الصوت لتوعية المواطنين بالتعاون مع المختارين والإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية”، مشدداً على أن “يكون الاحتفال بطريقة حضارية في مساندة منتخبنا الوطني لأن نجاح تنظيم هذا العرس الكروي الكبير يحسب للعراق وشعبه”.

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