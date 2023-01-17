2023/01/17 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إلى التعجيل بفتح حركة المرور على طول ممر لاتشين، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.وجاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تدعو اذربيجان لفتح ممر لاتشين المركز الخبري الوطني.

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