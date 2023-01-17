2023/01/17 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بالاستنفار الكامل لتأمين نهائي خليجي 25.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “الشمري ترأس اجتماعاً موسعاً، في مركز العمليات بمقر الوزارة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تستنفر قواتها بالكامل لتأمين نهائي خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تستنفر قواتها بالكامل لتأمين نهائي خليجي 25) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تستنفر قواتها بالكامل لتأمين نهائي خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).