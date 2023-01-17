البنتاغون: قوات أوكرانية وصلت الولايات المتحدة للتدريب على

2023/01/17 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الثلاثاء، أن عناصر من القوات الأوكرانية وصلوا إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة للتدرب على منظومة باتريوت التي تعهدت واشنطن بمنحها لكييف.

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