عملية نوعية تُطيح بعصابة قتل وخطف وسرقة سيارات في ذي قار

2023/01/17 | 22:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بعصابة خطف وسرقة سيارات وقتل خلال عملية أمنية نوعية.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارزها نفذت عملية أمنية بناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيگاني وعلى خلفية معلومات دقيقة اطاحت بعصابة تتكون من 3 متهمين”.وبينت، […]

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