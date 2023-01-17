"ظننت أنني سأموت".. شاهد لحظة إنقاذ صياد بعد سقوطه في المياه القارسة بأمريكا

2023/01/17 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق نيك شاكاليس النار على إوزة أثناء الصيد في Narrow Bay بالقرب من شاطئ ماستيك، وعندما ذهب لاستعادتها من الماء، قال إن هبوب ريح قوية أوقعته وتركته عالقًا في المياه الباردة.قال شكاليس: "للحظة، ظننت أنني سأموت"، مشيرًا إلى أنه تمسك بقاربه "للبقاء على قيد الحياة".

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