البرلمان يعلن جدول أعمال جلسة غدٍ الأربعاء

2023/01/17 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسة يوم غدٍ الأربعاء.

وتتضمن جلسة يوم غدٍ، أداء اليمين الدستورية لبعض النواب، والتصويت على النواب الجدد في اللجان النيابية الدائمة، وتقرير ومناقشة وقراءة ستة قوانين.

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