أمانة العاصمة: عمليات بغداد والأمن الوطني غير متعاونين بشأن

2023/01/17 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

قالت أمانة العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، إن قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني غير متعاونين معها بشأن الأشخاص الذين يتخذون من بعض الشوارع "كراجات" لهم، بصورة غير أصولية.

وبين المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي، لـ(بغداد اليوم) أن "قضية كراجات السيارات في بغداد تنظمه إدارة العقارات في امانة بغداد بالتعاون مع البلديات، وهذه الجهات الحكومية هي المسؤولة عن عمل الكراجات الرسمية، وهذه الكراجات تحال وفق المناقصات، ووفق المزايدات العلنية ورسم هذا الكراج يكون (1000) دينار عراقي وفي حال تأخر صاحب السيارة لأكثر من ساعة او ساعتين يكون الرسم هو (3000) دينار".

وبين الربيعي ان "هذه الكراجات الرسمية عليها رقابة من قبل امانة العاصمة بغداد، ونحن نتابع أي كراج يدفع رسومه، والعقوبات تصل الى الاغلاق او الغرامة".

وبشأن الكراجات غير الرسمية في الشوارع الفرعية، فقال المتحدث باسم أمانة بغداد ان "هناك اشخاصا يستغلون بعض الشوارع لجعلها كراج لوقوف السيارات ويقبضون أموالا من المواطنين، فهذا اجراء غير قانوني، ومتابعة هذا الملف ليس من مسؤولية امانة العاصمة، بل من مسؤولية قيادة عمليات بغداد وجهاز الامن الوطني في تلك المناطق".

وتابع أنه "لا يوجد هناك أي تعاون من قبل عمليات بغداد وجهاز الامن الوطني مع امانة العاصمة، رغم ارسال عشرات الكتب الرسمية والتقارير بخصوص هكذا شكاوى".

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