شبكات (2023/1/17)

2023/01/17 | 23:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت حلقة (2023/1/17) من برنامج "شبكات" الانتقادات التي تطال المحتوى الهابط في العراق، وتحرك وزارة الداخلية للحد منه، بالإضافة إلى الجدل حول احتواء أحمر الشفاه على مادة الرصاص.

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