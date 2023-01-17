“لم يلبي جميع الاسئلة”.. النزاهة النيابية تحدد آلية استدعاء محافظ البنك المركزي

2023/01/17 | 23:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن أبرز محاور مؤتمرها الذي سيعقد ضمن جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء، فيما اكدت ان استدعاء محافظ البنك المركزي سيتم عبر القضاء.

وقال عضو اللجنة علي تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “محافظ البنك المركزي لم يلبي جميع الطلبات التي أرسلتها لجنة النزاهة من اجل مناقشة العديد من الملفات، وأزمة ارتفاع أسعار الدولار أيضا”، مشيرا الى ان “لجنة النزاهة قررت استدعاء محافظ البنك المركزي عبر القضاء وستعلن عن التفاصيل يوم غداً”.

وتابع، ان “هنالك العديد من التساؤلات بخصوص ازمة انخفاض قيمة الدينار مقبل الدولار الأمريكي”، لافتا الى ان “البنك المركزي مطالب بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتباعها لمواجهة ازمة ارتفاع صرف الدولار”.

وبشأن الاستدعاء عن طريق المحكمة يبين تركي، ان “هذه الخطوة جاءت بعد العديد من طلبات لجنة النزاهة التي لم يستجيب لها محافظ البنك المركزي في الفترة السابقة”.

ويواجه البنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة انتقادات كبيرة واتهامات بالفشل في السيطرة على ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد الأرقام التي وصل اليها في هذه الأيام.

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