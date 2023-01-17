ينقذ ألف اسرة من الجفاف.. بدء تطهير جدول زراعي عمره 100 عام في ديالى

2023/01/17 | 23:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب عن ديالى مضر الكروي، الثلاثاء، بدء تطهير جدول زراعي يؤمن المياه لألف اسرة.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فريقا فنيا من الموارد المائية باشر بمشروع تطهير جدول محنة اباد لايصال المياه لاكثر من 1000 اسرة في قرى السيلوندية وتبة جرمي وعلوش والبجاجيل وخزيفة شرق ناحية جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة”.

واضاف، ان “التطهير سيتضمن 12كم وسيؤمن مرونة في تدفق المياه الى القرى وينهي معاناة الجفاف التي استمرت اشهر طويلة”

من جانبه، يقول محمد عبدالله عضو الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية أن “الجدول قديم وعمره اكثر من 100سنة وهو يشكل شريان حيوي لايصال المياه الى القرى لتغذية اكثر من 10 الاف دونم من الاراضي الزراعية”.

واشار ان “تطهير وكري الجدول مهم من اجل ايصال المياه بمرونة عالية”.

وتضم ديالى جداول قديمة جدا شكلت لقرون مسارات لتغذية القرى والبلدات بالمياه كونها تشكلت عبر فترات زمنية طويلة.

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