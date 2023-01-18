شاهد بالفيديو.. الاتحاد العراقي يعزي بضحايا باص مشجعي منتخبنا الوطني في ذي قار

2023/01/18 | 00:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kp5oAQZN5Ts

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