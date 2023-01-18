نقل 142 عائلة عراقية من الهول إلى الجدعة

2023/01/18 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، عن نقل 142 عائلة عراقية من مخيم الهول إلى الجدعة في العراق.

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