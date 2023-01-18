2023/01/18 | 00:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 50 دقيقة

“لم يلبي جميع الاسئلة”..



النزاهة النيابية تحدد آلية استدعاء محافظ البنك المركزي

منذ ساعة واحدة

ينقذ ألف اسرة من الجفاف..



بدء تطهير جدول زراعي عمره 100 عام في ديالى

منذ ساعة واحدة

البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الغد

منذ ساعتين

عقب تحرك ألمانيا لترحيل اللاجئين..



البرلمان يخاطب حكومة السوداني لاتخاذ موقف جاد

منذ ساعتين

الخلافات السياسية تعرقل تسمية رؤساء اللجان النيابية..



كيف سيتم تقاسمها؟

منذ ساعتين

مستشار رئيس الوزراء يرجح موعد التصويت على الموازنة

منذ 3 ساعات

نائب يحدد ثلاث ملفات كفيلة بكبح جماح الدولار

منذ 3 ساعات

رشيد يقدم في دافوس مقترحات تخص “حصار الدول والأموال بالانتخابات”

منذ 3 ساعات

الحلبوسي وماكغورك يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب

منذ 5 ساعات

الديمقراطي يصعد من خلافه مع الاتحاد ويتهمه بتقويض امن اربيل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الهيئة القيادية لتحالف السيادة تجتمع لمناقشة المستجدات السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الهيئة القيادية لتحالف السيادة تجتمع لمناقشة المستجدات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).