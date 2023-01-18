تحالف السيادة يجتمع لمناقشة المستجدات السياسية والأوضاع العامة (صور)

2023/01/18 | 00:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عقد تحالف السيادة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة المستجدات السياسية والأوضاع العامة في العراق.

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