2023/01/18 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح دافيد تافيلا المسؤول الإعلامي في دار المسنين سانت كاترين لابوريه حيث كانت تقيم "توفيت الساعة الثانية فجرا (الثلاثاء).ثمة حزن كبير لكنها كانت تريد الموت كانت ترغب بلقاء شقيقها الحبيب مجددا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ملت من الحياة".. وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ملت من الحياة".. وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).