مقترحات‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬دافوس حول‭ ‬الانتخابات‭ ‬وحصار‭ ‬الدول

2023/01/18 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬يبلغ‭ ‬الأعرجي‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬والكهرباء‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬العالم بغداد‭ -‬الزمان قدم‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‮ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬جمال‭ ‬رشيد‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬منتدى‭ ‬دافوس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬حول‭ ‬حصار‭ ‬الدول‭ ‬و»الضغوط‭ ‬المادية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تغير‭ ‬من‭ ‬مسار‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭.‬ورأى‭ ‬مراقبون‭ ‬ان‭ ‬المقترحات‭ ‬العراقية‭ ‬تستجيب‭ ‬لرغبة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لعقوبات‭ ‬دولية‭ ‬ومنها‭ […]

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