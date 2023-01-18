2023/01/18 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسؤول أمريكي يبلغ الأعرجي الدعم في الخدمات والكهرباء والانفتاح على العالم بغداد -الزمان قدم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في إحدى جلسات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، الثلاثاء، عددا من المقترحات حول حصار الدول و»الضغوط المادية» التي تغير من مسار العملية الديمقراطية.
ورأى مراقبون ان المقترحات العراقية تستجيب لرغبة الدول التي تتعرض لعقوبات دولية ومنها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترحات عراقية في منتدى دافوس حول الانتخابات وحصار الدول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ورأى مراقبون ان المقترحات العراقية تستجيب لرغبة الدول التي تتعرض لعقوبات دولية ومنها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترحات عراقية في منتدى دافوس حول الانتخابات وحصار الدول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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