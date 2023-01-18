2023/01/18 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام منذ أن قامت العملية السياسية في العراق قبل عقدين من الزمن، جرى ابتداع سلوك ناشز لا يقل في فحواه ومعناه عن اية ممارسة ديكتاتورية مقيتة، وهو انّ نوّاباً أو وزراء يكتبون استقالاتهم، مُجبرين أو برضاهم، ويسلمونها الى يد “ المعلم” الكبير الذي يسيّرهم كيف يشاء، وحين يخرجون عن طاعته، يقوم بإقالتهم، وطوال فترة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة المسؤول و)المعلم(الكبير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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