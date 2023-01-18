استقالة‭ ‬المسؤول‭ ‬و‭)‬المعلم‭(‬الكبير

2023/01/18 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام منذ‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬جرى‭ ‬ابتداع‭ ‬سلوك‭ ‬ناشز‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬في‭ ‬فحواه‭ ‬ومعناه‭ ‬عن‭ ‬اية‭ ‬ممارسة‭ ‬ديكتاتورية‭ ‬مقيتة،‭ ‬وهو‭ ‬انّ‭ ‬نوّاباً‭ ‬أو‭ ‬وزراء‭ ‬يكتبون‭ ‬استقالاتهم،‭ ‬مُجبرين‭ ‬أو‭ ‬برضاهم،‭ ‬ويسلمونها‭ ‬الى‭ ‬يد‭ ‬“‭ ‬المعلم”‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يسيّرهم‭ ‬كيف‭ ‬يشاء،‭ ‬وحين‭ ‬يخرجون‭ ‬عن‭ ‬طاعته،‭ ‬يقوم‭ ‬بإقالتهم،‭ ‬وطوال‭ ‬فترة‭ […]

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