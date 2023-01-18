اتفاق مغربي إسرائيلي على توسيع التعاون العسكري

2023/01/18 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ اتفق‭ ‬المغرب‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬تعاونهما‭ ‬العسكري‭ ‬ليشمل‭ ‬الاستعلام‭ ‬والدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬والحرب‭ ‬الالكترونية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬لقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الملكية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إثر‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬بالرباط‭.‬ وقال‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المغربية‭ ‬إن‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الملكية‭ ‬الفاروق‭ ‬بلخير‭ ‬ومدير‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬العسكرية‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ […]

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