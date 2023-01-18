2023/01/18 | 01:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فرض عقوبة على مهدي آل حميدان، مهاجم منتخب البحرين، بسبب "قيامه بحركة غير لائقة" عقب نهاية مباراة "الأحمر البحريني" وعُمان، في خليجي 25.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليجي 25.. معاقبة لاعب بحريني بسبب "حركة غير لائقة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليجي 25.. معاقبة لاعب بحريني بسبب "حركة غير لائقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).