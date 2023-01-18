السلطات الأميركية تغرم شركة طيران حلقت في الأجواء العراقية

2023/01/18 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة النقل إن تحقيقا أجراه مكتب حماية المستهلك في مجال الطيران وجد أن شركة فيرجن أتلانتيك حلقت عبر المجال الجوي العراقي عدة مرات بين 16 سبتمبر 2020 و 16 سبتمبر 2021.

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