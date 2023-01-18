2023/01/18 | 01:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، 01/17/2023.عضو ائتلاف دولة القانون...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: هوشتاين مع الوفد الأميركي دليل اهتمام بالطاقة..



واستعدادات لزيارة السوداني لواشنطن أولاً على المسلة.

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