2023/01/18 | 01:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قالت وزارة النقل الأمريكية الثلاثاء إنها فرضت غرامة قدرها 1.05 مليون...

ظهرت المقالة السلطات الامريكية تغرم فرجين أتلانتيك ماليا لتحليقها في المجال الجوي العراقي أولاً على المسلة.

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