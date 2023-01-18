2023/01/18 | 01:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YF6QvmxOrjg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار الأدوية والعلاجات للمرضى جراء وثبة الدولار في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار الأدوية والعلاجات للمرضى جراء وثبة الدولار في الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).