2023/01/18 | 02:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس شيوخ عشائر الأنبار : لم نجتمع منذ شهر ولم نصدر أي بيان خلال الفترة الماضية

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