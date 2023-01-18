وسائل إعلام إيرانية: اعتقال ألماني لالتقاطه صورا لمنشآت نفطية

2023/01/18 | 02:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام إيرانية شبه الرسمية، يوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال ألماني بزعم التقاطه صورا لمنشآت نفطية "حساسة".

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