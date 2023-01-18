2023/01/18 | 02:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dRS-IdXrHyM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - قرار حكومي يسمح للإيزيديين بتملك منازلهم بعد 47 عاماً من الحرمان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - قرار حكومي يسمح للإيزيديين بتملك منازلهم بعد 47 عاماً من الحرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).