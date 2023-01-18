2023/01/18 | 02:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يومين على نهائي الخليج، مفاجئات كبيرة وسارة في حفل الختام واللجنة المنظمة تضع شروط لدخول الجماهير) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EQJORlEA384
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يومين على نهائي الخليج، مفاجئات كبيرة وسارة في حفل الختام واللجنة المنظمة تضع شروط لدخول الجماهير) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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