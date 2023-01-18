2023/01/18 | 02:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EQJORlEA384

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يومين على نهائي الخليج، مفاجئات كبيرة وسارة في حفل الختام واللجنة المنظمة تضع شروط لدخول الجماهير) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يومين على نهائي الخليج، مفاجئات كبيرة وسارة في حفل الختام واللجنة المنظمة تضع شروط لدخول الجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).