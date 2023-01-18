ليفربول يبلغ الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي

2023/01/18 | 02:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر ليفربول من محطة مستضيفه وولفرهامبتون بالفوز عليه 1-0، في المباراة المعادة بينهما ضمن الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.ودون على الهدف الوحيد هارفي إليوت 13، وبذلك بلغ ليفربول حامل اللقب الدور الرابع من المسابقة.يذكر أن الريدز فازوا بالمسابقة الموسم الماضي بتخطي تشلسي في المشهد الختامي بركلات الترجيح.وكانت المباراة السابقة […]

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