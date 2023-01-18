قرار حكومي يسمح للإيزيديين بتملك منازلهم بعد 47 عاماً من الحرمان

2023/01/18 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .لماذا حرم الإيزيديين من التملك في العراق؟ ما انعكاس هذا القرار على حياة الإيزيدية؟ ما دور الأمم المتحدة في دعم مثل هذه القرارات لتحسين حياة الأقليات؟

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