هولندا تخطط لإرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

2023/01/18 | 03:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض إن هولندا تخطط مثل الولايات المتحدة وألمانيا لإرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا.

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