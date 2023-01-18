بسبب خارطة الصحراء.. وزير جزائري ينتقد شركة سعودية

2023/01/18 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب وزير الصناعة الصيدلاني الجزائري علي عون، من مسؤولي شركة تبوك السعودية للأدوية أن "تغير" خارطة معلقة داخل غرفة مؤتمر كان يفترض ان يكون للإعلان عن استثمارات سعودية في مجال صناعة الأدوية في الجزائر.

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