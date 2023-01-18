2023/01/18 | 04:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر يفغيني بريغوزين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع فيديو على تلغرام، وهو يتحدث إلى مجموعة من السجناء السابقين الذين قيل إنهم قاتلوا في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طباخ بوتين" لسجناء روس حاربوا في أوكرانيا: لم نعد بحاجة إلى مواهبكم الإجرامية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("طباخ بوتين" لسجناء روس حاربوا في أوكرانيا: لم نعد بحاجة إلى مواهبكم الإجرامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).