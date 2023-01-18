المحكمة العليا الأميركية تنظر في قضية انتهاك بنك تركي للعقوبات على إيران             

2023/01/18 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويسعى البنك إلى إقناع المحكمة العليا أنه بصفته مصرفا مملوكا من الدولة التركية فهو يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأميركي.

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