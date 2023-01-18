"يعدمون من يرفض القتال".. فرار قائد سابق في مرتزفة فاغنر الروسية

2023/01/18 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب قائد سابق في مجموعة فاغنر للمرتزقة الروسية اللجوء في النرويج بعد فراره من روسيا، وهي خطوة تقول جماعات حقوقية إنها قد تساعد التحقيقات الدولية في جرائم مزعومة ارتكبها جنود روس في أوكرانيا، بحسب واشنطن بوست.

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