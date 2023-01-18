إيران تعلق على

2023/01/18 | 06:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الثلاثاء، إن "إيران وتركيا تشكلان أقوى نظامين ديمقراطيين على صعيد المنطقة".

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