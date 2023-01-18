2023/01/18 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول علماء جعل كبد خنزير أشبه بكبد بشري، للمساهمة في تلبية الطلب المرتفع على زراعة الأعضاء بالولايات المتحدة، فيما "يبدو الأمر كالخيال العلمي"، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يبدو الأمر كالخيال العلمي".. علماء يحاولون جعل كبد خنزير أشبه بكبد بشري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يبدو الأمر كالخيال العلمي".. علماء يحاولون جعل كبد خنزير أشبه بكبد بشري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).